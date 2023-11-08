Происшествия

Петербуржец попался на незаконной рыбалке в Усвятском районе

Житель Санкт-Петербурга незаконно ловил рыбу в Усвятском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники пункта полиции по Усвятскому району в ходе рейда с представителями службы рыбоохраны пресекли незаконный вылов рыбы в акватории озера Усвятское. 8 ноября текущего года неработающий житель Санкт-Петербурга 1973 года рождения незаконно вылавливал окуней, щук, судаков и другие виды рыб с использованием сетей. У мужчины изъяли лодку и лодочный мотор, несколько сетей, а также улов.

Кроме того, на озере Усвятском около деревни Бондарево безработный житель Усвятского района 1971 года рождения незаконно ловил красноперку, плотву и лещей с помощью остроги.

В настоящее время производится необходимая рыбохозяйственная экспертиза, которая позволит установить причиненный браконьерами ущерб. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении этих лиц.