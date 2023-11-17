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Жительница Бежаниц незаконно гнала самогон и заплатила штраф

Жительница Бежаниц незаконно гнала самогон и заплатила штраф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В апреле подсудимая в доме по месту своего жительства в Бежаницах при помощи самогонного аппарата изготовила самогон и в июле продавала алкоголь объемом 0,5 л другому лицу. В последующем в доме подсудимой изъяли аналогичную спиртосодержащую жидкость объемом 2,52 л, которая предназначалась для сбыта.

Бежаницкий районный суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.