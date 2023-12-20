Происшествия

«Виновные будут наказаны»: число нападений на отделения банков заметно сократилось в СЗФО

Тенденция к сокращению нападений на отделения банков отмечена в Северо-Западном федеральном округе. Говоря о нападении на банк, в сознании сразу всплывает картина в духе голливудских фильмов об ограблениях, однако к нападениям на отделения относят также порчу банкоматов, попытки грабежей, поджогов офисов. Как правило, сегодня подобные выходки очень скоро выходят гражданам боком, поскольку современные технологии позволяют установить виновных в считанные дни.

Нападения безуспешны

Банки за последние годы значительно усовершенствовали систему собственной безопасности, в эту сферу вкладывается немало ресурсов, что дает ощутимый результат: «успешными» действия злоумышленников назвать нельзя. Все попытки пресекаются благодаря, в том числе, оперативной работе сотрудников правоохранительных органов.

Сокращение количества нападений на свои офисы в СЗФО фиксирует, в частности, Сбер. В банке Псковской Ленте Новостей рассказали, что по Северо-Западу число нападений за последние четыре года сократилось практически в четыре раза: с 28 нападений в 2020 года до 8 нападений в 2023 году.

Стоит отметить, что из восьми нападений, зафиксированных с начала года, два произошли в Псковской области. Оба раскрыты по горячим следам и благодаря совместным действиям правоохранительных органов и службы безопасности Сбера.

Грабитель с макетом пистолета

Например, в апреле неизвестный мужчина в черной одежде и медицинской маске, угрожая сотруднику банка предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать все деньги из кассы. Злоумышленник скрылся с места преступления, завладев суммой в 85 тысяч рублей. Наряду со следственно-оперативной группой МВД к работе по установлению личности и местонахождения грабителя приступили и сотрудники управления безопасности Псковского отделения Сбербанка. Поймать преступника помогли записи с видеокамер в офисе банка.

Анализ архивных видеоматериалов отделений Сбербанка в городе Великие Луки позволил установить мужчину, по внешним признакам и предметам одежды схожего с подозреваемым в совершении данного преступления. Далее по номеру банкомата, банковской карте и аккаунту в соцсети «ВКонтакте» удалось идентифицировать клиента банка. Информацию в оперативном порядке передали правоохранительным органам, они задержали подозреваемого молодого человека, при обыске квартиры которого были обнаружены и украденные деньги, и макет пистолета. Преступника нашли благодаря технологиям банка и взаимодействию с правоохранительными органами.

Вандал-стример

Другое нападение на офис Сбербанка произошло в ноябре в Невеле. Молодой мужчина несколько раз ударил ногой по входной двери в помещение банка, затем дважды нанес удар ногой по экрану банкомата, при этом все свои действия он снимал на камеру мобильного телефона. Уже на выходе из зоны самообслуживания, где расположен банкомат, он несколько раз ногой ударил по входной двери с уличной стороны.

Правонарушителя быстро задержала полиция, и он дал признательные показания. В отношении него составили протокол об административном правонарушении и назначили штраф.

ИИ в системе безопасности

В Сбере отметили, что благодаря совершенствованию систем безопасности банка, взаимодействию с МВД, использованию технологий на основе искусственного интеллекта значимо сократилось число таких преступлений как грабёж, разбой, взломы и подрывы банкоматов с целью хищения денежных средств. Все установленные злоумышленники привлечены к уголовной ответственности, максимальное наказание за которое составило 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строго режима.

Таким образом, вопросы безопасности в банках сегодня прорабатываются в приоритетном порядке, что заметно снижает количество нападений на отделения. Виновные будут наказаны, и найти их не так сложно, как кажется.

Ксения Иванова