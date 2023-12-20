Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков кофейни и пекарни
новое поколение сето
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
вопросы о муниципальной реформе
бизнес-ланчи вкусные обеды
«Истфакт» Сокровища Острова
«Академия Слуха» подарки
ЛОНГРИД проверить здоровье
Господин Рейтингомер
ДТП кто виноват
Советы на зиму псковским водителям
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
Бытовые услуги и социальный контракт
изменяя лик родной земли
участие в президентских выборах
 
 
 
ещё Происшествия 20.12.2023 08:000 Производителей наркотиков задержали в Псковской области 21.12.2023 10:240 Сладкоежка попался на краже шоколада в Великих Луках 21.12.2023 10:130 Трех африканцев и водителя осудили в Невеле за попытку незаконно покинуть РФ 21.12.2023 09:480 «Виновные будут наказаны»: число нападений на отделения банков заметно сократилось в СЗФО 21.12.2023 08:300 Не вернувшегося из гостей мужчину в Бежаницах нашли мертвым 20.12.2023 21:030 Киберпреступник обманул жительницу Пыталовского района и заблокировал ей доступ к порталу госуслуг
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 15.12.2023 07:001 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 18.12.2023 11:562 Режиссер Жора Крыжовников: Премьера восьмого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится в новую дату 20.12.2023 16:007 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

«Виновные будут наказаны»: число нападений на отделения банков заметно сократилось в СЗФО

21.12.2023 09:48|ПсковКомментариев: 0

Тенденция к сокращению нападений на отделения банков отмечена в Северо-Западном федеральном округе. Говоря о нападении на банк, в сознании сразу всплывает картина в духе голливудских фильмов об ограблениях, однако к нападениям на отделения относят также порчу банкоматов, попытки грабежей, поджогов офисов. Как правило, сегодня подобные выходки очень скоро выходят гражданам боком, поскольку современные технологии позволяют установить виновных в считанные дни.

 

Нападения безуспешны 

Банки за последние годы значительно усовершенствовали систему собственной безопасности, в эту сферу вкладывается немало ресурсов, что дает ощутимый результат: «успешными» действия злоумышленников назвать нельзя. Все попытки пресекаются благодаря, в том числе, оперативной работе сотрудников правоохранительных органов.

Сокращение количества нападений на свои офисы в СЗФО фиксирует, в частности, Сбер. В банке Псковской Ленте Новостей рассказали, что по Северо-Западу число нападений за последние четыре года сократилось практически в четыре раза: с 28 нападений в 2020 года до 8 нападений в 2023 году.

Стоит отметить, что из восьми нападений, зафиксированных с начала года, два произошли в Псковской области. Оба раскрыты по горячим следам и благодаря совместным действиям правоохранительных органов и службы безопасности Сбера.

Грабитель с макетом пистолета 

Например, в апреле неизвестный мужчина в черной одежде и медицинской маске, угрожая сотруднику банка предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать все деньги из кассы. Злоумышленник скрылся с места преступления, завладев суммой в 85 тысяч рублей. Наряду со следственно-оперативной группой МВД к работе по установлению личности и местонахождения грабителя приступили и сотрудники управления безопасности Псковского отделения Сбербанка. Поймать преступника помогли записи с видеокамер в офисе банка.

Анализ архивных видеоматериалов отделений Сбербанка в городе Великие Луки позволил установить мужчину, по внешним признакам и предметам одежды схожего с подозреваемым в совершении данного преступления. Далее по номеру банкомата, банковской карте и аккаунту в соцсети «ВКонтакте» удалось идентифицировать клиента банка. Информацию в оперативном порядке передали правоохранительным органам, они задержали подозреваемого молодого человека, при обыске квартиры которого были обнаружены и украденные деньги, и макет пистолета. Преступника нашли благодаря технологиям банка и взаимодействию с правоохранительными органами.

Вандал-стример 

Другое нападение на офис Сбербанка произошло в ноябре в Невеле. Молодой мужчина несколько раз ударил ногой по входной двери в помещение банка, затем дважды нанес удар ногой по экрану банкомата, при этом все свои действия он снимал на камеру мобильного телефона. Уже на выходе из зоны самообслуживания, где расположен банкомат, он несколько раз ногой ударил по входной двери с уличной стороны.

Правонарушителя быстро задержала полиция, и он дал признательные показания. В отношении него составили протокол об административном правонарушении и назначили штраф.

ИИ в системе безопасности 

В Сбере отметили, что благодаря совершенствованию систем безопасности банка, взаимодействию с МВД, использованию технологий на основе искусственного интеллекта значимо сократилось число таких преступлений как грабёж, разбой, взломы и подрывы банкоматов с целью хищения денежных средств. Все установленные злоумышленники привлечены к уголовной ответственности, максимальное наказание за которое составило 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строго режима.

Таким образом, вопросы безопасности в банках сегодня прорабатываются в приоритетном порядке, что заметно снижает количество нападений на отделения. Виновные будут наказаны, и найти их не так сложно, как кажется.

Ксения Иванова 

Теги: #Сбербанк #нападение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 155 человек
21.12.2023, 10:320 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян об итогах работы фракции «Единая Россия» в областном Собрании в 2023 году 21.12.2023, 10:310 Гараж горел на улице Звездной в Пскове 21.12.2023, 10:280 Путин до 15 января ждет доклад о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат 21.12.2023, 10:240 Сладкоежка попался на краже шоколада в Великих Луках
21.12.2023, 10:220 Наталья Мельникова: Многодневное голосование повышает легитимность выборов 21.12.2023, 10:130 Трех африканцев и водителя осудили в Невеле за попытку незаконно покинуть РФ 21.12.2023, 10:030 Андрей Турчак: Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен президенту 21.12.2023, 09:480 «Виновные будут наказаны»: число нападений на отделения банков заметно сократилось в СЗФО
21.12.2023, 09:372 Прокуратура объявила предостережения управляющим компаниям в Пскове 21.12.2023, 09:300 В Псковской области вырос спрос на риэлторов 21.12.2023, 09:150 Фильм про кота Матроскина выйдет в 2027 году 21.12.2023, 09:001 Каждый десятый производитель яиц и птицы закрылся в России за 3 года
21.12.2023, 08:450 В Госдуме выступили за введение ограничений на запуск новогодних фейерверков 21.12.2023, 08:300 Не вернувшегося из гостей мужчину в Бежаницах нашли мертвым 21.12.2023, 08:110 В Петербурге иностранцев легализовали через систему «резиновых» гостиниц 21.12.2023, 07:540 Собственников недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году
21.12.2023, 07:350 Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год 21.12.2023, 07:190 Признаки ослабления иммунитета перечислила врач 21.12.2023, 07:000 Новая мошенническая схема распространяется в Telegram 20.12.2023, 22:380 Концерт группы из Никарагуа LiberArte пройдет в Пскове 23 декабря
20.12.2023, 22:220 Браконьера поймали в Бежаницком районе за ловлей язя и плотвы 20.12.2023, 22:070 Псковичей приглашают на праздничный «Новогодний джем» 20.12.2023, 22:001 Экономист рассказал об опасности «человейников» 20.12.2023, 21:400 Перспективы сотрудничества обсудили полицейские и общественники в Великих Луках
20.12.2023, 21:350 Более 20 площадок для сбора мусора оборудовали в Печорах 20.12.2023, 21:210 Псковский фонд «Соотечественник» признан прекратившим свою деятельность 20.12.2023, 21:200 Сотрудники псковского УФСИН провели донорскую акцию 20.12.2023, 21:090 Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдет 22 декабря
20.12.2023, 21:080 Губернатор Псковской области исполнит мечты двух детей в рамках федеральной акции «Елка желаний» 20.12.2023, 21:030 Киберпреступник обманул жительницу Пыталовского района и заблокировал ей доступ к порталу госуслуг 20.12.2023, 21:000 Патриотическое воспитание молодежи обсудили росгвардейцы и «Движение первых» в Пскове 20.12.2023, 20:400 Съёмки телепрограммы из цикла «Не факт» прошли в Псковском кремле
20.12.2023, 20:220 Депутаты приняли бюджет Струго-Красненского округа на 2024 год 20.12.2023, 20:200 Проекты агротуризма в Псковской области высоко оценили в Минсельхозе 20.12.2023, 20:091 Зарядная станция для электромобилей заработала у «Барса» в Пскове 20.12.2023, 20:000 Псковские полицейские приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо»
20.12.2023, 19:580 Лекции об истории Псковской области прошли в рамках Дня региона на выставке «Россия» 20.12.2023, 19:530 Псковский музей награжден дипломом за «Лучший инфоповод 2023» 20.12.2023, 19:400 На издательство «Эксмо» составили протокол по статье о пропаганде ЛГБТ 20.12.2023, 19:270 Псковский район и Бешенковичский район Республики Беларусь договорились о развитии сотрудничества
20.12.2023, 19:200 В Петербурге вернули масочный режим для больниц и массовых мероприятий 20.12.2023, 19:020 Квест по поиску фигурок барсиков разработали в Пскове 20.12.2023, 19:000 Конкурс антинаркотической рекламы стартует в Псковской области 10 января 20.12.2023, 18:453 Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента
20.12.2023, 18:270 О возможности получить 100 тысяч рублей на газовое оборудование напомнили псковичам 20.12.2023, 18:150 Псковичей приглашают принять участие в национальной премии «Россия — страна возможностей» 20.12.2023, 18:000 Онлайн-брифинг «Безопасный Новый год» в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 20.12.2023, 17:550 «Зверьё моё»: О безопасности домашних животных во время новогодних праздников
20.12.2023, 17:510 Псковичи отдали кибермошенникам более миллиона рублей 20.12.2023, 17:500 «Дом Советов»: Каким будет бюджет Псковской области-2024? ВИДЕО 20.12.2023, 17:350 Мокрый снег и до +5 градусов прогнозируют в Псковской области 21 декабря 20.12.2023, 17:240 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 декабря
20.12.2023, 17:130 Масочный режим для массовых мероприятий ввели в Петербурге 20.12.2023, 17:020 Великолучанин погиб в жерновах сельскохозяйственной машины 20.12.2023, 16:530 Суд отказал страховой в возмещении денег, выплаченных островскому «Идавангу» после вспышки АЧС 20.12.2023, 16:500 Александр Братчиков о бюджете Псковской области на 2024 год и порядке его принятия
20.12.2023, 16:450 Псковское УФАС выписало еще один миллионный штраф компании «Россети» 20.12.2023, 16:440 Доля господдержки в ипотеке снова выросла 20.12.2023, 16:430 Житель Локни отделался принудительными работами за угрозу убийством и угон автомобиля 20.12.2023, 16:380 Дорожную инфраструктуру будут развивать в псковском микрорайоне Шабаново – Александр Братчиков
20.12.2023, 16:330 Обеспеченность псковичей чистой питьевой водой составляет около 84% 20.12.2023, 16:280 Часть стены над крышей драмтеатра рухнула в Калуге вместе со снегом 20.12.2023, 16:260 Выключать гирлянду из розетки при выходе из дома посоветовали псковичам 20.12.2023, 16:240 На приобретение квартир для детей-сирот в следующем году направят 377 млн – Александр Братчиков
20.12.2023, 16:200 Около 40 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и мирного населения собрали в Псковской области 20.12.2023, 16:170 Путешествие на двоих в Псковскую область можно выиграть на выставке «Россия» 20.12.2023, 16:130 Псковичам посоветовали не покупать пиротехнику в уличных палатках 20.12.2023, 16:120 Александр Братчиков: Бюджет региона - программный
20.12.2023, 16:020 Толщину льда на реке Великой и Чудском озере назвали в МЧС 20.12.2023, 16:007 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь 20.12.2023, 15:470 Бесплатные пробные занятия пройдут в псковском центре «Юный техник» 23 декабря 20.12.2023, 15:460 О порядке рассмотрения вопросов на согласительной комиссии рассказал Александр Братчиков
20.12.2023, 15:371 Пешеходный мост через реку Пскову появится в 2024 году 20.12.2023, 15:360 Праздновать Новый год «у моря Лукоморья» в Пушкинском заповеднике начнут уже через три дня 20.12.2023, 15:330 На воде в Псковской области с начала года погибли 14 человек 20.12.2023, 15:260 В День региона на выставке «Россия» псковичи рассказывают о достижениях в медицине
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru