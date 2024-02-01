Происшествия

Три группы граждан Южной Азии задержали на границе РФ в Печорском округе

Несколько попыток незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами Южной Азии пресекли в Печорском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Установлено, что три группы иностранцев прибыли в приграничный район Псковской области на такси, после чего пешком направились в сторону сопредельного государства для убытия в страны Евросоюза.

При попытке незаконного пересечения российско-эстонской границы нарушителей задержали псковские пограничники. Иностранцы не имели документов на право выезда из Российской Федерации.

За покушение на незаконное пересечение государственной границы в отношении иностранцев возбудили уголовные дела по статье 322 УК РФ. Суд в отношении подозреваемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пограничное управление напоминает, что за незаконное пересечение государственной границы предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.