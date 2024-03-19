Происшествия

Мужчину арестовали за дискредитирующие президента РФ надписи на заборах в Пскове

42-летнего мужчину в Пскове привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 16 марта в период времени с 4.00 до 5.40 мужчина, двигаясь по улице Советской в Пскове, используя баллончик с черной краской, нанес на здания, строения, стену строящегося здания, а также на заборы из металлопрофиля надписи, дискредитирующие президента России.

Псковский городской суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.