Происшествия

Более 2,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

Несколько жителей Псковской области стали жертвами уловок злоумышленников и лишились в совокупности более 2,5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в марте некоторым жителям Пскова и Великих Лук звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранителями. И обманным путем они завладели сбережениями собеседников на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей.

Мошенники предложили собеседникам свою «помощь» якобы для предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов и доступа к банковским счетам. Кроме того, доверчивые люди лишились денег после общения с мошенниками на интернет-сайтах при осуществлении операций купли-продажи товаров, в том числе автомобильных шин и аппаратуры. Кому-то махинаторы предложили дополнительный заработок в Сети. Убедившись, что их ввели в заблуждение, потерпевшие обратились за помощью в полицию. Проводится расследование.

Кроме того, 19 марта двум псковским пенсионерам, которые являются пользователями сайта «Госуслуги», позвонили незнакомцы. Обманув псковичей, злоумышленники получили неправомерный доступ к их личным кабинетам с последующим блокированием учетных записей. По данным фактам тоже возбуждены уголовные дела.

«При общении с незнакомцами в Сети или по телефону ни под какими предлогами не сообщайте информацию персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт! Постарайтесь как можно быстрее прекратить телефонный разговор с подозрительным собеседником. В противном случае, как убеждает практика, вас могут ждать серьезные финансовые потери», - напомнили в полиции.