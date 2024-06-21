Ребенка спасли из горящей квартиры в Острове

Квартира горела в многоквартирном доме в Острове 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Информация о возгорании на улице Полевой, 4 поступила в ведомство в 11:20. В результате пожара в квартире повреждена мебель и техника, помещение полностью закопчено.
Предположительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки в квартире. Пожарные спасли ребенка 2013 года рождения и домашнее животное.
Еще об одном пожаре в этот же день стало известно в 14:24. Горение строительных материалов произошло на 1 этаже строящегося многоквартирного жилого дома на улице Юности, 22 в Пскове.
Предположительная причина пожара - короткое замыкание в электросветильнике.
В 15:50 в ведомство сообщили о горении мусора в неэксплуатируемом строении в деревне Пыталовские хутора. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.