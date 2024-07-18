Происшествия

Пскович разметил в городе почти 30 свертков с наркотиками и лишился свободы

Псковича приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотических средств в составе организованной группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по части 3 статьи 30, пунктов «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в значительном размере).

Суд установил, что в период с 26 по 27 января мужчина, действуя в составе организованной группы, через сеть Интернет получил данные о месте нахождения оптовой партии наркотических средств для их реализации. После он расфасовал 47,06 г наркотиков в 29 свертков и разместил на территории объектов железнодорожного транспорта Пскова.

Действия мужчины пресекли сотрудники транспортной полиции.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении других участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.