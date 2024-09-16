Происшествия

В Порховском районе полицейские за час нашли заблудившуюся в лесу женщину

В Псковской области сотрудники полиции оперативно помогли местной жительнице, заблудившейся в лесу. Инцидент произошел недалеко от деревни Смоленец Порховского района, где 64-летняя женщина отправилась за грибами и не смогла найти дорогу домой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

В дежурную часть ОМВД России по Порховскому району поступило сообщение от 64-летней местной жительницы о том, что у деревни Смоленец она пошла за грибами в лес и не может найти дорогу домой. На помощь женщине незамедлительно выехали участковый уполномоченный полиции лейтенант Павел Дмитриев и оперуполномоченный младший лейтенант Никита Усанов.

Полицейские постоянно держали связь с заблудившейся женщиной по телефону, которая описывала им особенности местности, где на тот момент находилась. Сотрудники полиции оказывали ей психологическую поддержку.

В результате организованного поиска местная жительница была найдена менее чем за час. Правоохранители вывели женщину из леса и доставили домой. Медицинская помощь ей не потребовалась. Она поблагодарила полицейских за неравнодушие и оперативную помощь.