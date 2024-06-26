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Испания вытеснила Францию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию

Испания сменила Францию на пьедестале крупнейших поставщиков виски в Россию, по итогам января-октября 2024 года. Это следует из экспортных данных Евростата за 10 месяцев этого и прошлого года.

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Страна заняла третье место в рейтинге наиболее заметных экспортеров этого крепкого напитка за счет наращивания объемов почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,5 тысячи тонн. Первое и второе места уже несколько лет отходят прибалтийским республикам Латвии и Литве, даже несмотря на сокращение ими отгрузок.

Лидерство в экспорте бескомпромиссно принадлежит Латвии и ее 10 тысячам тонн виски. Тем не менее по сравнению с прошлым годом это на 23% меньше. Вторая строчка - за ее соседкой Литвой (2,3 тысячи тонн и минус 11,4%). Франция в этом году оказалась лишь четвертой, и виной тому - сокращение поставок почти вдвое, до 769 тонн. Пятое место, как и годом ранее, заняла Италия, показавшая прирост на 24,6%, до 659 тонн, пишет РИА Новости.

При этом, согласно данным ведомства, европейские страны, которые традиционно ассоциируются с виски, напрямую этот крепкий напиток в Россию не поставляли - экспорт Ирландии и Великобритании в прошлом и в этом году был нулевым.