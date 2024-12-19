Общество

Телефонные мошенники стали пытаться сделать своих жертв диверсантами и террористами

Сотрудники правоохранительных органов отмечают рост количества поступающих из регионов России сообщений об использовании телефонными мошенниками новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов. Об этом сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как схема успешно реализовывается и люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих жертв на преступление.

Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Кроме того, имеет место практика прямого обращения к жителям нашей страны с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение.

Следственный комитет России и МВД России призывают граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить какие-либо противоправные действия.

Помните, что атаки на государственные, военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния – как можно быстрее сообщите о случившемся в правоохранительные органы.