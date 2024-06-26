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Путин пообещал, что в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть

Россия продолжит качественно обновлять дорожную сеть, формировать комфортную среду для жизни граждан, том числе в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщают РИА Новости.

«С помощью уже нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжим качественно обновлять дорожную сеть, расшивать так называемые пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и поселках, в том числе на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией», - сказал Путин в воскресенье в ходе церемонии открытия новых транспортных объектов в ряде регионов страны, которая прошла в режиме видеоконференции.