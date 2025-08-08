Происшествия

Студента из Пскова приговорили к 2,5 года колонии за оправдание терроризма ﻿

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил 19-летнего студента из Пскова Владислава Тимофеева к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Также суд запретил Тимофееву заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Интернете, на 3 года. По версии следствия, студент колледжа и сотрудник швейной фабрики «Славянка» размещал в публичном чате изображения символики Третьего рейха и публиковал сообщения с одобрением действий полка «Азов»*, «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* и одного из лидеров украинского нацбатальона, пишет «Фонтанка».

﻿* Террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.