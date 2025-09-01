Происшествия

Жительницу Дновского района лишили свободы за неуплату алиментов

Жительницу Дновского района приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки, осужденной по приговору Дновского районного суда за неоднократную неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка к наказанию в виде лишения свободы на 6 месяцев условно.

Общая сумма задолженности составила более 700 000 рублей.

По результатам апелляционного рассмотрения представление прокурора удовлетворили, приговор Дновского районного суда изменили и назначенное наказание по части 1 статьи 157 УК РФ усилили до 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.