Происшествия

Псковский суд вынес приговор негражданину Эстонии за сокрытие товаров при таможенном контроле

Псковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью второй статьи 16.1 КоАП РФ, в отношении негражданина Эстонской Республики, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина скрыл от таможенного контроля 62 единицы товаров 21 наименования, включая гель для душа и жидкое мыло. Он использовал тайник в полости между обшивкой салона и автономным отопителем автомобиля при пересечении транспортного пункта МАПП Убылинка Псковской таможни.



Суд назначил нарушителю наказание в виде конфискации перевозимого товара, который являлся предметом административного правонарушения.