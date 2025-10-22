Происшествия

В Пскове выявили 17 нелегально размещенных информационных конструкций

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники «Служба благоустройства города» обнаружили 17 конструкций, установленных без разрешения, на улицах Яна Фабрициуса, Советской, Декабристов и Первомайской 22 и 23 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото здесь и далее: контрольное управление Пскова

Владельцам этих конструкций выдали официальные предупреждения с требованием устранить нарушение.





Если предупреждения не выполнят в установленный срок, служба благоустройства города приступит к принудительному демонтажу этих информационных конструкций. Работы по удалению объектов будут проводить на основании постановлений администрации города Пскова.