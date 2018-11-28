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Региональные льготные перечни лекарств в следующем году будут унифицированы

Анализ Счетной палаты исполнения территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выявил, что от региона к региону льготные списки лекарств существенно разнятся и включают в себя от 171 до 716 наименований препаратов. Как сообщает «Фармвестник», в 2019 году ситуация изменится.

При проверке Счетная палата выявила недофинансирование территориальных программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Аудитор Михаил Мень пояснил, что при формировании терпрограмм на 2017 и 2018 годы объем их финансирования должен был определяться исходя из величины среднего подушевого норматива финансирования, который установлен в размере 3488,6 руб., численности населения субъекта РФ и коэффициента дифференциации. Вместе с тем, при формировании терпрограмм на 2017 г. 56 регионов установили подушевой норматив финансирования ниже значения, утвержденного правительством. В 2018 году аналогичное отклонение допущено 52 субъектами. В результате расчетный дефицит финансового обеспечения терпрограмм на 2017 год составил более 81 млрд руб., а на 2018-й - более 65 млрд руб.

Как отмечают в Счетной палате, на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия на федеральном уровне были не урегулированы вопросы формирования региональных перечней лекарственных препаратов, отпускаемых льготным категориям граждан по рецептам врачей бесплатно или с 50% скидкой. В результате от региона к региону эти списки включают в себя от 171 до 716 наименований препаратов. «Мы понимаем, что эти перечни будут отличаться в субъектах с учетом их территориальных особенностей, но на федеральном уровне должны быть заданы основные подходы их формирования, сформирован рекомендуемый минимум», - заявил аудитор.

В то же время аудиторы добавляют, что благодаря постановлению №1506 территориальные перечни лекарств будут унифицированы. В частности, в постановлении говорится, что перечень лекарственных препаратов субъекта должен быть сформирован в объеме не менее утвержденного распоряжением правительства РФ на соответствующий год перечня ЖНВЛП, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях.

Анализ Счетной палаты также показал, что ни один регион России не достиг всех установленных критериев качества медицинской помощи. Выполнение установленных территориальными программами на 2017 год показателей качества, таких как снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, снижение материнской и младенческой смертности, повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью, доля пациентов со злокачественными новообразованиями и другие, составило от 50 до 95,8%.