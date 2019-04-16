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ФАС РФ возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы «HeadHunter», «Superjob» и «Rabota.ru» из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Об этом говорится в сообщении ведомства, как сообщает ТАСС.

Источник: ТАСС

«Действия ООО "Хэдхантер", ООО "РДВ-Софт" и ООО "Суперджоб"... могут привести к ограничению доступа хозяйствующих субъектов, предоставляющих программное обеспечение по автоматизированному подбору персонала, на товарный рынок услуг по обеспечению информационного взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств», - подчеркнули в ФАС.

Антимонопольная служба начала расследование по заявлению компании - разработчика сервиса по автоматизированному подбору персонала. «Клиенты сервиса, в числе которых работодатели, кадровые агентства, столкнулись с проблемами при работе с одним из сервисов по поиску работы, - отметили в ФАС. - Этот ресурс по поиску работы, ссылаясь на свои условия использования сервиса, начал блокировать учетные записи работодателей, использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору персонала при работе с сервисом по поиску работы».

Как установила служба, условия использования HeadHunter, Superjob и Rabota.ru содержат положения, запрещающие использование подобного ПО. При этом данные ресурсы занимают доминирующее положение на рынке поиска работы в интернете.

Закон о защите конкуренции запрещает субъектам, занимающим доминирующее положение, создавать препятствия доступу на рынок другим лицам, напомнили в ФАС.

О возможных санкциях в отношении сервисов в службе не уточнили.