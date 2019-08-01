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В ПФР рассказали о случаях уменьшения размера пенсии

В Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет «Российская газета». Одним из главных факторов при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город. Как рассказали в Пенсионном фонде, в этом случае может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете суммы.

Источник: pixabay.com

Кроме того, как сообщает портал РИА «Новости», выплаты могут уменьшить из-за неоплаченной квартплаты или штрафа. Как рассказали в организации, задолженность будут списывать из пенсии до полного погашения.

ПФР также может взыскать ранее излишне выплаченную сумму из пенсии. В ведомстве рассказали, что переплата может возникнуть, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать об обстоятельствах, влияющих на получение выплат. При этом удержания не могут превышать 20 процентов установленной пенсии.

Отмечается, что при уменьшении суммы выплат в первую очередь необходимо обратиться за разъяснением в клиентские службы Пенсионного фонда.

Накануне стало известно, что средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, при этом средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит почти 16,5 тысячи рублей.