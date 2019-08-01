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Экс-губернатор Псковской области предложил кабмину ввести налоговые льготы для производителей цифрового оборудования

Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде предложил кабинету министров освободить российских производителей цифрового оборудования от уплаты НДС и включить их в перечень организаций, для которых действуют пониженные тарифы страховых взносов. Как пишет «Парламентская газета», со ссылкой на пресс-службу «Единой России», c такой идеей выступил в ходе заседания Совета его глава, вице-спикер палаты регионов, секретарь генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Политик отметил, что для уверенного роста отечественных производителей компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования на внешнем и внутреннем рынках необходимы господдержка и снижение налоговой нагрузки. Он напомнил о существующем реестре отечественной радиоэлектронной аппаратуры Минпромторга.

«Предлагаю распространить льготы разработчиков ПО на компании из этого перечня. В том числе особые условия при уплате НДС и страховых взносов. Эта мера позволит крупным российским IT-компаниям укрепиться на рынке и усилить конкуренцию зарубежным производителям, а для небольших компаний создаст благоприятные условия для входа на рынок», - сказал Турчак.

Он обратил внимание, что нацпроектом «Цифровая экономика» поставлена задача увеличения доли российского программного обеспечения на рынке, для этого необходима экономическая поддержка компаний, чья продукция имеет статус телекоммуникационного, серверного и компьютерного оборудования российского происхождения.

Кроме того, по словам Турчака, что ещё одной значимой мерой станет введение пониженного тарифа страховых взносов для отечественных производителей цифрового оборудования. Он отметил, что включение таких компаний в список организаций, к которым применяются пониженные тарифы страховых взносов, станет дополнительной налоговой льготой.

«В дальнейшем это поспособствует созданию новых рабочих мест и привлечению в российские высокотехнологичные компании лучших высококвалифицированных кадров», - сказал парламентарий.

Он указал, что поддержка в первую очередь направлена на предприятия, которые будут разрабатывать и производить решения для цифровой экономики в нишах, где сейчас низкий уровень или отсутствие IT-продуктов.