В России и мире

Президент Литвы оценил сроки возможного захвата своей страны Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заверил американских журналистов, что Россия не сможет захватить его страну за 36 часов. Об этом пишет портал «Известия».

Источник: Reuters/Eduardo Munoz

В интервью CNN, опубликованном 3 октября, литовский лидер оценил сценарий аналитиков центра RAND, согласно которому Россия способна занять территорию Литвы менее чем за двое суток.

«Это слишком пессимистический подход. Я говорил с нашими генералами, они заверили меня, что за два дня захватить Литву не удастся, поскольку, по их подсчетам, это займет 3 - 4 недели», - сказал Науседа.

По его словам, в таком случае Вильнюс сможет рассчитывать на помощь НАТО. В то же время Науседа отметил, что выступает за диалог, а не борьбу с Россией, однако искать компромиссы с Москвой в ущерб Украине он не будет.

«Если пойдешь на односторонние компромиссы, они расценят это как проявление слабости», - заверил президент Литвы.

В июне СМИ сообщили о подготовке Литвы к «войне» с Россией. Издание The National Interest отметило, несмотря на нереальность подобного сценария, Вильнюс за шесть лет утроил военные расходы до 2% от ВВП и активно модернизирует армию.