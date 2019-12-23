В России и мире

На работе в России женщины получают премии чаще мужчин

В России женщины получают премии чаще, чем мужчины. Такую информацию опубликовал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Источник: pixabay.com

«Ожидания совпали с реальностью: 29% россиян ожидали премирования по итогам 2019 года, 30% получили премии. В социологическом опросе приняли участие трудоустроенные россияне из всех округов страны.

По итогам 2019 года премию получили 30% сотрудников российских компаний. Согласно результатам декабрьского исследования Superjob, рассчитывали на премию 29%», - отмечают сотрудники сервиса.

Также ресурс сообщил, что, в отличие от женщин, среди мужчин больше тех, кто переоценил свои шансы на получение премии: ожидали премирования - 30%, получили - 27%. По данным SuperJob, женщины, напротив, были излишне осторожны в своих прогнозах: ожидали премирования - 29%, получили - 33%.

«Однако самыми скромными оказались респонденты старше 45 лет, среди них лишь каждый четвертый рассчитывал на дополнительные выплаты, а в результате получили их 30%», - добавили представители сервиса.

В сравнении с аналогичными исследованиями прошлых лет, премии по итогам года реже всего получали в 2011 году (17%). Сегодня число сотрудников, премированных по итогам года, значительно выше (30%).