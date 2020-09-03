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Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион

8 октября обретет нового владельца серебряный доллар 1794 года выпуска, который представляет огромную ценность для нумизматов. Семь лет назад он был продан за 10 млн долларов и может установить новый рекорд стоимости.

Фото: AP Photo / John Locher

Монета с женским профилем - изображение Свободы с распущенными волосами, стилизованное под древнегреческих богинь, - была первым отчеканенным долларом. Не исключается, что его держал в руках президент США Джордж Вашингтон, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Всего было выпущено 1758 таких монет, до наших дней дошло около 130. Они не предназначались для широкой публики и раздавались конгрессменам и почетным гражданам США. Запас драгоценных металлов в Америке после войны с Англией был ослаблен и выпуск таких денег был скорее имиджевым шагом, направленным на поддержание авторитета молодой самостоятельной страны.