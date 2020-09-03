В России и мире

Минпросвещения собирается популяризировать профессию учителя

Министерство просвещения России в скором времени собирается начать работу по популяризации профессии учителя. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Денис Грибов на Молодежном педагогическом форуме «Линейка» в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей», пишет ТАСС.

«Мы эту тему обсуждали с соответствующими структурами и подразделениями администрации президента РФ, в планах - активизировать информационно-пропагандистскую работу по популяризации профессии учителя», - отметил Денис Грибов.

Организаторы Молодежного педагогического форума «Линейка» выступают проекты платформы «Россия - страна возможностей» - Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего», а также АНО «Национальные приоритеты».