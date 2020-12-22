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В Кремле прокомментировали отсутствие у Путина прививки от коронавируса

Отсутствие сейчас у президента РФ Владимира Путина прививки от коронавируса никоим образом не отражается на доверии к российской вакцине, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в регионах страны вакцинация уже началась. «Во все российские регионы уже направлены первые и - в ряд регионов - последующие партии вакцины. Нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться», - отметил Песков, передает РИА Новости.

По его словам, российские производители вакцины также наращивают мощности, причем процесс производства уже отлажен. Это позволяет быть уверенными в том, что в оставшиеся дни года и в первые недели следующего года объем производства будет увеличен, подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем. А после заключения министерства здравоохранения по одной вакцине потом последуют другие вакцины, собственно, потом уже и президент примет решение, он об этом говорил», - заключил Песков.