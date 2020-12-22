В России и мире

Путин поручил упростить приток трудовых мигрантов на стройки

Президент Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросом привлечения трудовых мигрантов на российские стройки, передает РИА Новости.

«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ», — говорится в поручении главы государства.

Отмечается, что работы должны проводиться с соблюдением всех профилактических мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. Заняться решением вопроса должны правительство и профильная комиссия Госсовета по направлению «строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». В качестве срока выполнения поручения указано 1 марта.

Ранее о проблеме привлечения трудовых мигрантов в Россию в условиях пандемии коронавируса высказывались различные профильные чиновники, включая первого вице-премьера Андрея Белоусова, говорившего о «большом дефиците кадров» в отечественном строительстве.