В России и мире

Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджетах с 1 июля

Производители гаджетов будут предустанавливать отечественный поисковик в загруженный браузер по умолчанию с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», - отметили в министерстве.

Категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы, указаны в соответствующем постановлении правительства, изменять или дополнять существующие категории не планируется, пишет ТАСС.

Отмечается, что предустановка программного обеспечения - это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.