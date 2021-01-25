В России и мире

В России научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, которая позволяет в течение двух дней обновлять вакцину от COVID-19 в случае мутации коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова», - цитирует его РИА Новости.

По словам Александра Гинцбурга, появлением этой технологии встает вопрос, нужно ли проводить все фазы испытаний новой вакцины. В настоящее время данный вопрос обсуждается. Он напомнил о существовании примеров в мировой практике, когда разрешается проверить препарат на ограниченной выборке до 100 человек.

«Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас», - добавил он.