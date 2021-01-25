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Система сертификатов о вакцинации от COVID-19 может заработать в Евросоюзе в июне

09.05.2021 00:14|ПсковКомментариев: 0

Система сертификатов о вакцинации против COVID-19 может заработать в Евросоюзе уже в июне. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Она рассказала, что юридическая и техническая подготовка данного вопроса идет полным ходом.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что политическое соглашение о введении системы ковид-паспортов может быть заключено еще до конца мая. Для получения данного документа человеку необходимо будет предоставить доказательства того, что он вакцинировался, переболел или имеет антитела. Также можно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус. По ее словам, данная мера направлена на то, чтобы сделать возможными поездки в ЕС и внутри него.

26 апреля председатель Еврокомиссии заявила в интервью газете The New York Times, что Евросоюз готов принимать всех туристов. При этом важным условием для этого остается наличие вакцины, которая разрешена на территории ЕС.

На данный момент Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для вакцинации от COVID-19 четыре препарата: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и фирмы Johnson & Johnson.

Теги: #евросоюз #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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