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Десятки ракет выпустили в сторону Тель-Авива. ВИДЕО

В сторону Тель-Авива выпустили десятки ракет, сообщает РИА Новости. В городе сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. В небе виден перехват ракет системой ПРО «Железный купол».

Видео: РИА Новости

В исламистской организации ХАМАС заявили, что выпустили в сторону Тель-Авива 130 ракет. Обмен ударами начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, при которых пострадали более 200 человек.

Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи сообщил, что в ночь на вторник Тель-Авив поразил более 130 целей в секторе Газа

Палестинские группировки также стали обстреливать территорию, ответственность на себя взяли «Бригады Аль-Кассам». Вечером пресс-служба израильской армии сообщила, что из сектора Газа в сторону Израиля выпустили более 600 ракет. Система ПРО «Железный купол» перехватила 200 из них.

Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.

Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.