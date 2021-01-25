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В России и мире

Ученые спрогнозировали пик роста числа зараженных COVID-19

16.06.2021 07:50|ПсковКомментариев: 0

Российские математики из Санкт-Петербургского государственного университета обновили свой прогноз по заболеваемости COVID-19, заложив в модель новые данные. В основе модели ученых лежит так называемый итеративный подход. Данные, на основании которых строятся прогнозы на четыре-пять недель, обновляются в реальном времени. Таким образом, течение эпидемии за последний анализируемый промежуток дает возможность более точно рассчитать прогноз ее развития в ближайшем будущем.

«Максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня - примерно 25 тысяч. В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тысяч, что даже выше январского пика. Напомню, в январе максимальное число активных случаев составило порядка 560 тысяч. Однако количество новых случаев в январе было выше - около 29 тысяч», - сообщил «Известиям» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров

Что касается распределения заболеваемости по территории страны, то регионы, как и прежде, немного отстают от Москвы.

После пика заболеваемость пойдет на спад. По прогнозу СпбГУ, к середине июля количество новых случаев в день может составить 20 тысяч. Снижаться уровень пандемии будет примерно по той же кривой, по которой шел рост, только в обратную сторону, следует из расчетов петербургских математиков. По прогнозу, к 1 августа число новых случаев в день составит половину от пикового значения.

Теги: #прогнозы #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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