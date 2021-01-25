В России и мире

В Кремле назвали условие признания иностранных вакцин

Решения проблемы взаимного признания вакцин на данный момент нет, ее необходимо решать по принципу взаимности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока решения этой проблемы нет, но мы знаем о существовании этой проблемы», - сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание, как урегулировать вопрос с непризнанием на мировом уровне российских сертификатов о вакцинации и как облегчить выдачу QR-кодов иностранцам, привитым зарубежными вакцинами, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что важно осуществлять эту работу на принципах взаимности. «Ну конечно, здесь необходимо встречное движение», - отметил он, отвечая на вопрос, о том, что тема признания зарубежных сертификатов является вопросом взаимности.