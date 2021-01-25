Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в отпуск при параде
дело превыше всего
«Зенча» идем на завод
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
Планово и без рисков
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
Сколько стоит Прыжок с моста
Жизнь в «Сказке»
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 19.07.2021 09:180 В Госдуме предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС 19.07.2021 08:021 Роспотребнадзор намерен создать биочип для выявления коронавируса 19.07.2021 07:340 Мишустин определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров 18.07.2021 21:261 Больше половины россиян не удовлетворены своей зарплатой 18.07.2021 20:282 В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели
 
 
 
Самое популярное 16.07.2021 11:5636 Непривитых от коронавируса псковичей начнут отстранять от работы с 23 июля 18.07.2021 10:3731 В Пскове проведут служебную проверку по факту задержки подачи воды 18.07.2021 08:5940 Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается из-за старости и износа сетей 18.07.2021 10:2463 Подача воды в дома жителей Пскова ожидается в течение часа 18.07.2021 09:1135 Горводоканал Пскова: В настоящее время система водоснабжения заполняется
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Госдуме предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС

19.07.2021 09:18|ПсковКомментариев: 0

Россиянам, пострадавшим в ЧС или в техногенной катастрофе, хотят простить финансовые долги. Как пишет газета «Известия», такой законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России». Речь идет о внесении поправок в ряд законов, которые позволят провести реструктуризацию кредитной задолженности гражданам в целях восстановления их платежеспособности, в том числе путем прощения долга.

«На сегодня многие жители Краснодарского края и Крыма в результате наводнения потеряли единственное жилье и находящееся в нем имущество: бытовую технику, мебель, личные вещи и пр. У многих недвижимость была приобретена в ипотеку. Оплата кредитных обязательств для них на сегодня является непосильной ношей», — пояснила автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

По ее словам, практика пересмотра обязательств и прощения долгов использовалась банками при рассмотрении обращений людей, попавших в различные ЧС. В июле ЦБ призвал банки и МФО реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения долга. Однако они носят рекомендательный характер.

«Сегодня реструктуризация — лотерея, поскольку полностью зависит от воли банка. ЧС - объективное обстоятельство, как и потеря работы, и люди должны быть защищены в этой ситуации законодательно. Для кого-то, важно снизить размер ежемесячного платежа по кредиту с пролонгацией срока кредитования, а кому-то, к примеру, потерявшему жилье, приобретенное в ипотеку, и не имеющему высоких доходов, возможно и потребуется прощение долга. В связи с этим, мы и предлагаем ЦБ РФ определить условия и порядок реструктуризации таких кредитов», — уточнила парламентарий.

Теги: #Единая Россия #Госдума #законопроект #ЧС #долги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли разрешать в России иностранные вакцины от коронавируса?
В опросе приняло участие 2065 человек
19.07.2021, 09:510 Молодой человек утонул в Великолукском районе 19.07.2021, 09:460 Пьяного водителя «Мицубиси» остановили ночью полицейские в Пскове 19.07.2021, 09:331 Партия «Новые люди» и Андрей Маковский добиваются ремонта нескольких улиц Пскова 19.07.2021, 09:180 В Госдуме предложили прощать россиянам банковские долги после ЧС
19.07.2021, 09:000 Рисовать для Disney или кодить для Google: псковичам рассказали, где получить востребованную за рубежом профессию 19.07.2021, 08:462 В России предложили ввести пособие для пенсионеров за прохождение вакцинации 19.07.2021, 08:371 Хлебозаводы предупредили о повышении цен 19.07.2021, 08:190 Россияне рассказали, какие направления поддержки они хотели бы видеть на работе
19.07.2021, 08:021 Роспотребнадзор намерен создать биочип для выявления коронавируса 19.07.2021, 07:470 Страховщики ожидают подорожания ОСАГО на 5% 19.07.2021, 07:340 Мишустин определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров 19.07.2021, 07:161 Псковичка стала второй в прыжках в высоту на первенстве Европы
19.07.2021, 07:003 125 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области 18.07.2021, 23:370 «Зенит-2» и «Луки-Энергия» забили 5 голов за 14 минут 18.07.2021, 23:142 Более 50 домов в Пскове остаются без водоснабжения 18.07.2021, 23:001 Архивисты опубликовали документ о преступлениях фашистов в Невеле
18.07.2021, 22:324 Российских гребцов сняли с Олимпиады 18.07.2021, 22:021 Помещения поликлиники капитально отремонтируют в Печорах 18.07.2021, 21:3129 В администрации Пскова рассказали, где возможны перебои с водоснабжением 18.07.2021, 21:261 Больше половины россиян не удовлетворены своей зарплатой
18.07.2021, 21:002 Роскомнадзор обвинил YouTube в игнорировании требования удалять фейки 18.07.2021, 20:282 В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели 18.07.2021, 20:011 Интерактив: Сброс грязи в приток Великой 18.07.2021, 19:273 Биотехнолог предупредил об опасности «длинного COVID»
18.07.2021, 19:024 Росгвардия ищет сотрудников и обещает бесплатное медобслуживание 18.07.2021, 18:210 Два автомобиля столкнулись в Великих Луках 18.07.2021, 18:0834 Сергей Колосов: «Горводоканал» провел масштабное мероприятие на благо людей и города 18.07.2021, 18:031 Правительство выделило свыше 200 млрд рублей для выплат на школьников
18.07.2021, 17:230 Очередную годовщину освобождения района от фашистов отмечают в Красногородске 18.07.2021, 17:000 В России до весны ограничили доступ на санаторно-курортные пляжи 18.07.2021, 16:2238 Вода поступает в 85% домов города Пскова - губернатор 18.07.2021, 16:010 В районах Псковской области ограничивают движение из-за проведения ралли
18.07.2021, 15:480 Минпромторг не будет вводить запрет на одноразовый пластик 18.07.2021, 15:340 До 27 градусов тепла ожидается в Псковской области 19 июля 18.07.2021, 15:1426 Константин Болотин обратился к псковичам с извинениями за длительное ожидание холодной воды 18.07.2021, 15:020 Регионы получат 50 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджетов
18.07.2021, 14:5019 Александр Братчиков пообещал провести разбор полетов по ситуации с отключением воды 18.07.2021, 14:444 В ПТС рассказали, когда псковичам подадут горячую воду 18.07.2021, 14:254 Видеофакт: Магазин электроники заливает в одном из ТЦ Пскова 18.07.2021, 14:000 МЧС предлагает разрешить дачникам сжигать сухую траву в 15 м от построек
18.07.2021, 13:400 Научную конференцию памяти Саввы Ямщикова проводят в «Михайловском» 18.07.2021, 13:2214 Горводоканал Пскова: Мы делаем все возможное, чтобы оперативно решать возникающие проблемы 18.07.2021, 13:084 Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков 18.07.2021, 12:4920 Глава Пскова об отключении воды: Понимаю, что все сейчас находятся на пределе
18.07.2021, 12:3912 Константин Болотин прокомментировал ситуацию с подачей воды в Пскове 18.07.2021, 12:280 Велосипедистка пострадала в ДТП под Великими Луками 18.07.2021, 12:202 127 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 18.07.2021, 12:040 Более трети россиян выступили против введения четырехдневной рабочей недели
18.07.2021, 11:420 Псковские бойцы ММА участвуют в Всероссийском мастерском турнире 18.07.2021, 11:235 Фотофакт: Флаг Сербии на здании военкомата в Бежаницах? 18.07.2021, 11:012 Смертность от наркотиков в России выросла на фоне пандемии на 60% 18.07.2021, 10:3731 В Пскове проведут служебную проверку по факту задержки подачи воды
18.07.2021, 10:2463 Подача воды в дома жителей Пскова ожидается в течение часа 18.07.2021, 10:220 Жителей южных районов Псковской области предупредили о грозе и ливнях 18.07.2021, 10:100 Двух пьяных водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД 18.07.2021, 09:480 Эксперт Роспотребнадзора: Заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
18.07.2021, 09:292 Завершилось выдвижение кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания 18.07.2021, 09:1135 Горводоканал Пскова: В настоящее время система водоснабжения заполняется 18.07.2021, 08:5940 Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается из-за старости и износа сетей 17.07.2021, 23:181 Интерактив: В новом автобусе «Псков - Великие Луки» форточки на саморезы закрутили
17.07.2021, 23:0924 Губернатор отметил ненадлежащее качество работ по реконструкции улицы Поземского 17.07.2021, 22:012 УФАС не внесло псковскую фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за несерьезности претензий 17.07.2021, 21:090 Военнослужащие в Камышине почтили память одного из бойцов псковской 6-й роты 17.07.2021, 20:530 Псковское МЧС: Плавательный жилет не является защитой от несчастного случая на 100%
17.07.2021, 20:410 В Дно установят две новые детские площадки 17.07.2021, 20:262 Проблемы жителей нацпарка «Себежский» требуют решения - Николай Валуев 17.07.2021, 20:140 Пенсионер отсудил у псковского военкомата 72 тыс. рублей на переезд 17.07.2021, 19:511 Спецподразделения Великобритании проведут тайную миссию против России и Китая
17.07.2021, 19:370 Женщина оказалась заблокирована в машине после ДТП в Невеле 17.07.2021, 19:191 Где чаще гибнут псковичи на воде и сколько стоит прыжок в воду с моста 17.07.2021, 19:070 Реставраторы дали рекомендации по сохранению росписей Анастасиевской часовни во время ее переноса 17.07.2021, 18:560 Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
17.07.2021, 18:426 Алексей Кудрин назвал причину развала СССР 17.07.2021, 18:172 Строительство соцгородка в Борисовичах будут контролировать ежедневно 17.07.2021, 17:512 Николай Валуев узнал об экологических проблемах Себежского нацпарка 17.07.2021, 17:166 Иммунолог оценил идею ревакцинации россиян от COVID-19 каждые полгода всю жизнь
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.