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В России и мире

Россия и Франция создадут рабочую группу по решению спора о шампанском

19.09.2021 12:15|ПсковКомментариев: 0

Министерства сельского хозяйства Франции и России достигли согласия относительно тех методов, которыми будет решаться вопрос о шампанском. Об этом заявил глава французского агроведомства Жюльен Денорманди. Заявление было размещено им вечером в субботу на его странице в Twitter, сообщает ТАСС. 

«В ходе встречи министров сельского хозяйства стран Группы двадцати (во Флоренции - ред.) мы провели с заместителем министра сельского хозяйства России Сергеем Левиным двусторонние переговоры. Мы достигли согласия относительно тех методов работы, которые будут использоваться для того, чтобы внести ясность в применение принятого в РФ закона о винодельческой продукции и таким образом урегулировать ту ситуацию, в которой оказался французский сектор производства шампанского», - сообщил Денорманди. По данным радиостанции France Info, сообщенным в воскресенье, стороны создают специальную рабочую группу.

11 сентября Межпрофессиональный комитет вин Шампани отменил свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Как сообщил тогда сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер, «отмена запрета - это успокоительная мера». «Она дополняет наше нежелание обращаться во Всемирную торговую организацию, - заявил он агентству France Presse. - Мы будем уважать новый закон».

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что «использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы» в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова «игристое вино (шампанское)» заменены словами «игристое вино, включая российское шампанское». Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.

Теги: #алкоголь #Россия #франция
Источник: Псковская Лента Новостей
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