В России и мире

В Россию собираются ввозить незарегистрированные лекарства

Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Международного медицинского кластера (МММК), сообщает РИА Новости.

Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает внесение изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и «О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ведомство предлагает наделить Росздравнадзор правом регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов, предназначенных для МММК в Сколково.

В свою очередь клиники-участники будут обязаны уведомлять фонд Международного медицинского кластера о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций от приема таких лекарств. Сам фонд займется проверкой качества импортируемых препаратов в российских лабораториях или в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Отмечается, что процедура ввоза иностранных медикаментов уже предусмотрена одним из положений решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования», однако она не могла быть вступить в силу без соответствующего национального нормативного акта в России.