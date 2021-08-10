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Правительство разработало законопроекты о QR-кодах в транспорте и магазинах

Правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, участвовавший в подготовке документов, а также источник в аппарате правительства.

По словам одного из источников, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — объяснил источник, уточнив, что конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

В среду в кабмине сообщили, что с 16 ноября те, кто не зарегистрирован на «Госуслугах», смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ.

По словам источника, до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки. Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.

Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, говорит источник, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет.

Для иностранцев, которые привиты незарегистрированными в России вакцинами, порядок посещения общественных мест отдельно установит главный государственный санитарный врач, указал источник со ссылкой на текст законопроекта.

Второй правительственный законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, говорят два источника. На междугородных и международных рейсах также вводятся обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод. Предполагается, что проверка QR-кодов будет проводиться при продаже билетов с даты, которую установит правительство. Привитые не зарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолете по отрицательному ПЦР-тесту. Для граждан России, не имеющих QR-кодов, такая возможность тоже будет, но до даты, которую в дальнейшем установит правительство, рассказал источник.

По его словам, поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.

Оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, говорит источник, участвовавший в подготовке поправок.

РЖД, «безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства, конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства», заявила представитель железнодорожной монополии Екатерина Герасимова, отметив, что подобные меры приняты полгода назад в ряде зарубежных стран — Франции, Турции, ОАЭ и т. д., «там также невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест».

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сказал, что, если закон будет принят, то «нововведение, связанное с проверкой дополнительных документов, будет реализовано, "Аэрофлот" технологически к этому готов». «Мы предварительно прорабатывали подобные варианты. Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займет какое-то время, но это достаточно короткие сроки», — отметил он, добавив, что оценить влияние ограничений на пассажиропоток можно будет после решения регулятора.

На этой неделе крупнейшие транспортные компании страны уже заявляли о готовности к проверке QR-кодов. В частности, об этом сообщали глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов и замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. Авиакомпании просили, чтобы проверка QR-кодов происходила не в момент покупки билетов, а при регистрации в аэропорту. При этом глава Utair Сергей Мартиросов предлагал распространить действие системы и на общественный транспорт, а представитель S7 подчеркивал, что проверка QR-кодов при регистрации и посадке на рейс потребует детальной технологической проработки.