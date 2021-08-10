В России и мире

Продажу вина в интернете планируется запустить весной 2022 года

В России планируют провести эксперимент по дистанционной продаже вина из отечественного винограда. Он может начаться в столичном регионе 31 марта 2022 года и продлиться до конца 2024-го, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минфин.

Ведомство разработало соответствующий законопроект. К торговле должны допустить самих производителей напитков, которые представят их на специализированном сайте «Почты России», затем компания доставит товар покупателю.

По словам источника издания в кабмине, в конце сентября помощник президента Максим Орешкин провел совещание по поводу эксперимента. На нем решили расширить тестовый проект на новые регионы, помимо столицы и области. Пилотный проект должен пройти в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, уточнили в «Почте России». Там пояснили, что географию эксперимента расширили по просьбе Минсельхоза. В регионах, где должен пройти пилотный проект, хорошо развита логистическая инфраструктура, плюс они вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 году, подчеркнули в компании.

В Минфине уточнили, что законопроект сформирован для дополнительной поддержки российского виноделия, а также изменения баланса в пользу отечественной продукции на рынке. Документ проходит межведомственное согласование.

Возраст покупателя планируют контролировать с помощью документов, удостоверяющих личность, отметили в министерстве. В ведомстве также рассказали, что Минцифры предложило подтверждать возраст через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), причем делать это при получении товара.