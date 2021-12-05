Омикрон-штамм может стать доминирующим в Петербурге к концу года — иммунолог

Штамм «омикрон» может стать доминирующим в Санкт-Петербурге к концу года. Такое мнение высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«"Омикрон" распространяется стремительно. Например, в Европе каждые два дня доля выявленных случаев растет вдвое. Учитывая особенности "омикрона", к концу года он может стать превалирующим в Москве и Санкт-Петербурге», — приводят его слова «Известия».
Между тем, свидетельств о более высокой летальности «омикрона» на данный момент нет. Она будет не выше, чем у «дельты», уверен профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Пока точной статистики по распространению «омикрона» в России нет, заметил вирусолог.
«Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз. Тем не менее, я склоняюсь к тому, что доля этого штамма в России пока не такая значительная. У нас превалирует "дельта" с ее высокой летальностью», — заключил Анатолий Альштейн.