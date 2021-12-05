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Врач посоветовал пить кофе с лимоном для снижения кровяного давления

Директор японской клиники «Сибаура» Хиросигэ Итакура рассказал, что кофе является одним из напитков, который способен снизить кровяное давление. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Yahoo News Japan.

Врач отметил, что в кофе следует добавлять уксус или лимон. Он посоветовал употреблять в день три-четыре чашки этого напитка, чтобы подержать действие полифенолов.

Итакура подчеркнул, что хлорогеновая кислота, которая дает горечь и цвет кофе, имеет ряд полезных свойств, в том числе антибактериальное действие в кишечнике, предотвращение снижения функции печени, а также близорукости и пресбиопии.

По его словам, хлорогеновая кислота стабилизирует кровяное давление, предотвращает развитие атеросклероза и помогает сжигать больше жира, что приводит к увеличению энергозатрат. Также она способна подавлять воспаления в организме, уменьшать образование бляшек на стенках сосудов и защищать эндотелиальные клетки в них, сохраняя их эластичность.

Специалист добавил, что для усиления действия хлорогеновой кислоты в кофе следует добавлять уксус. Эффект становится сильнее, чем от уксуса и кофе по отдельности.