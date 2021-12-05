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Авиация Минобороны вывезет россиян из Алма-Аты

Самолеты Минобороны РФ выполнят рейсы из Алма-Аты (Казахстан) для доставки россиян на родину. Об этом говорится в сообщении посольства России в Казахстане в Facebook.

«С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 г. с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы - Иваново и Алматы - Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на родину», - говорится в сообщении.

Сбор в терминале аэропорта состоится в 14:00. «Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа". В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются», - отметили в посольстве.