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Россиянам рассказали, как мобилизоваться к концу каникул

Врач посоветовал не планировать какие-либо виды активности в последний день каникул и лечь спать до полуночи, а в первый рабочий день нужно предпринять усилия, чтобы взбодриться, - утренняя зарядка, контрастный душ, сытный завтрак, горячий ароматный кофе или бодрящий чай, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Эффективно начать готовиться к бодрому утру уже в последний день каникул. 9 января постарайтесь не оставаться утром долго в постели, даже если вы мало спали ночью. Лучше потерпеть и раньше лечь вечером. Не планируйте в этот день слишком больших активностей. Выделите время на подготовку к рабочей неделе. Займитесь внешностью, одеждой, составлением планов», - приводит слова Тяжельникова РИА Новости.

Он отметил, что нужно обязательно лечь спать до 23-24 часов, так как в это время начинается выработка гормона мелатонина, который способствует засыпанию и регенерации организма. Даже если не хочется спать, церемония подготовки ко сну поможет расслабиться и настроиться на отдых.

«Примите перед сном теплый душ или ванну - теплая вода расслабляет и успокаивает. Минимум за час до сна обеспечьте спокойную обстановку, выключив все гаджеты, исключив громкие звуки и любой свет. Помните, что свет гаджетов не позволяет вырабатываться гормону мелатонину, без которого невозможно заснуть. Не ешьте минимум за 2–3 часа до сна. Не употребляйте перед сном алкоголь, кофе и сигареты», - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что также полезно проветрить комнату перед сном и надевать комфортную одежду, позаботиться об удобном матрасе и подушке.

При этом Тяжельников отметил, что на каникулах многие не видят ничего страшного в том, чтобы раза два – три не лечь в привычное время спать, «потеряв счет времени на праздничной вечеринке, засидевшись в гостях или у телевизора, а утром позволить себе поспать до обеда». Но затем будет тяжело утром встать в первый рабочий день, потому что очень легко выйти из графика, а чтобы вернуться в режим, организму нужно в два раза больше времени.

«Между тем разбитое, полусонное состояние – это не только плохое настроение, но и риски. Во сне у человека замедляются все процессы жизнедеятельности. И если вы до конца не проснулись, то и концентрация внимания, и скорость реакции у вас будут снижены. Поэтому не стоит выходить из дома полусонным, наспех натянув одежду. А особенно не стоит садиться в таком состоянии за руль автомобиля. Нужно предпринять усилия, чтобы взбодриться. Проверенный рецепт бодрого утра - это утренняя зарядка, контрастный душ, сытный завтрак», - подчеркнул врач.

По его словам, горячий ароматный кофе или бодрящий чай не повредит. «Можно добавить еще несколько простых советов. Если тяжело встать, то начинайте делать зарядку прямо в постели. Есть несложные комплексы упражнений. Движения начнут разгонять кровь, и организм начнет просыпаться. Включайте бодрую музыку. Это вас взбодрит эмоционально. Музыка активизирует центральную нервную систему, улучшает настроение. Открывайте окна, впуская в комнату солнечный свет. Если за окном темно, то включайте электрический. Концентрация мелатонина будет снижаться от света, и сонливость начнет проходить», - добавил Тяжельников.