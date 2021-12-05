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В России и мире

Международный день культуры отмечается 15 апреля

15.04.2022 07:30|ПсковКомментариев: 0

Международный день культуры ежегодно отмечают 15 апреля, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, пишет «calend.ru».

Его учредили в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

Ранее инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, созданная за два года до этого Международным центром Рерихов. Это общественная организация, работа которой направлена на защиту и преумножение достижений культуры, искусства, науки, религии. Позже также вносились предложения об учреждении данного праздника, и он даже отмечался в ряде стран.

В 2008 году по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира. Сегодня праздник отмечается в разных странах мира.

Напомним, 2022 год президент России также объявил годом культуры.

Теги: #культура #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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