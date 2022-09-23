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Стрелок из Ижевска готовился к преступлению год

34-летний Артем Казанцев готовил свое преступление в Ижевске, в результате которого, по данным на вторник, 27 сентября, погибли 17 и ранены 25 человек, в течение года, сообщают «Известия».

Фото: Telegram-канал «112»

Об этом стрелок написал в своей предсмертной записке, обнаруженной в его компьютере при обыске, сообщил источник в силовых ведомствах. Преступник написал о ненависти, которую вызывали у него люди, а также о том, что самое большое желание убивать у него вызвала компьютерная игра-«стрелялка».

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Вред онлайн-стрелялок и их способность привести к преступлению преувеличены, считает психолог Сергей Ениколопов.

«Главный вопрос тут не в том, в какие игры он играл, а как и почему человек, страдающий психическим заболеванием, стоящий на учете в диспансере, получил в свое распоряжение оружие? Кто продал оружие психически больному? Как лечили этого больного? Пил ли он таблетки? Следил ли за этим кто-то? Увы, я думаю, что нет», — сказал психолог.

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