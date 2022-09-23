Стрелок из Ижевска готовился к преступлению год

34-летний Артем Казанцев готовил свое преступление в Ижевске, в результате которого, по данным на вторник, 27 сентября, погибли 17 и ранены 25 человек, в течение года, сообщают «Известия».
Фото: Telegram-канал «112»
Об этом стрелок написал в своей предсмертной записке, обнаруженной в его компьютере при обыске, сообщил источник в силовых ведомствах. Преступник написал о ненависти, которую вызывали у него люди, а также о том, что самое большое желание убивать у него вызвала компьютерная игра-«стрелялка».
Вред онлайн-стрелялок и их способность привести к преступлению преувеличены, считает психолог Сергей Ениколопов.
Добавим, в 2021 году в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзор внес 1649 материалов, пропагандирующих вооруженное насилие на территории образовательных учреждений. В три раза больше, чем в 2020 году. Все материалы, внесенные в Единый реестр, удалены владельцами интернет-ресурсов или доступ к ним ограничен операторами связи.