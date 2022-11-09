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Всемирный день шопинга отмечается 11 ноября

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Всё началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», проведя на своих ресурсах (и в частности в интернет-магазине AliExpress.com) распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню Холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября, сообщает calend.ru.

Организаторы планировали, что данное событие станет ежегодным мероприятием, когда предложенная пользователю значительная скидка, от размера которой «невозможно отказаться», превратит его тем самым в покупателя. И не ошиблись, очень быстро к данной инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки.

Так, «празднование» миллионами пользователей Дня Шопинга в 2013 году принесло только китайской Alibaba Group за сутки 5,8 миллиардов долларов США, превратив его в самую крупную в мире круглосуточную онлайн распродажу, которая сумела оставить позади известные под названиями «Чёрная пятница» и «Киберпонедельник» аналоги-предтечи.

В 2014 году организаторы объявили, что магазины, представленные на таких международных интернет-площадках, как AliExpress, также будут принимать участие в распродаже. Именно благодаря этому, с ноября 2014 года и россияне получили возможность участвовать в этой грандиозной распродаже.

День шопинга, по своей сути, – это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших китайских интернет-площадок.

Заядлые шопоголики заранее ожидают старта продаж. Многие пользующиеся особым спросом позиции «улетают» с прилавков или страниц интернет-сайтов за считанные минуты. Количество совершаемых в День шопинга покупок исчисляется миллионами, а охват продаж – вся планета.