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Россия и Эстония договорились о квотах на вылов рыбы в Чудском озере

Межправительственная комиссия Эстонии и России по вопросам рыболовства на завершившемся заседании определила объем квот на вылов рыбы в приграничных озерах. Об этом сообщила пресс-служба министерства окружающей среды Эстонии 18 ноября.

Заседание комиссии проходило по видеосвязи и было организовано Эстонией. Эстония заранее уведомила Россию о том, что в связи с событиями на Украине страна не считает возможным проведение заседания на территории Эстонской Республики, пишет РИА Новости.

«Договоренности, достигнутые в ходе переговоров, основаны на оценке рыбных запасов приграничных озер учеными обеих стран. Объемы промысловой рыбы в Чудском, Теплом и Псковском озерах в последние годы были небольшими, но немного улучшились по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.

Согласно договоренности, эстонские рыбаки смогут в следующем году выловить в приграничных озерах по сравнению с текущим годом больше судака, окуня щуки и леща, но меньше ряпушки. Также была согласована программа научно-исследовательских работ в Чудском озере, которая будет осуществляться независимо научными сотрудниками обеих стран.

Сотрудничество между Эстонией и Россией в области сохранения и защиты рыбных запасов в приграничных озерах началось в 1994 году, когда в Москве был подписан договор о сотрудничестве. На основании договора двусторонняя комиссия по рыболовству проводит заседания два раза в год.