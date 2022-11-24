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Сотрудники бара рассказали новую версию конфликта с Григорием Лепсом в Петербурге

Сотрудники бара рассказали другую версию конфликта с певцом Григорием Лепсом в Санкт-Петербурге.

Фото: Павел Кашаев / globallookpress.com

Один из очевидцев отметил, что народный артист пришёл в заведение с другом. Он захотел выпить, заказал виски. Общался с остальными гостями, ничего «не предвещало беды», пишет 78.ru.

Затем Лепса стали узнавать некоторые гости, которые были изрядно пьяны. Посетители начали выкрикивать неприятные комментарии, фразы в духе: «Спой нам». Работник бара заверил, что Лепс сначала не обращал внимание на хамские выкрики, но затем решил подойти к одному из гостей и спросить прямо, в чём дело. Так и вспыхнула словесная перепалка, которая быстро переросла в настоящую драку.

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Подтвердить или опровергнуть эту версию не представляется возможным. Как сообщил источник, близкий к ситуации, по неизвестной причине с записи в баре исчезли несколько минут, на которых, предположительно, и было запечатлено начало конфликта. При этом на камерах сохранился момент, где Лепс и его охрана заходят в бар обратно после драки, чтобы расплатиться и уйти.

Адвокат побитого петербуржца рассказал, что драка с Лепсом началась из-за игры в нарды. Петербуржец сидел в баре и играл, пришёл известный певец с охранником и заявил, что ставит 10 тысяч долларов. Мужчина ответил, что у него таких денег нет, чтобы ответить на ставку. После этого, по словам его защитника, Лепс дал охраннику очки и ударил его в лицо. Затем они вышли на улицу и избиение петербуржца продолжилось.