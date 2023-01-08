В России и мире

Россия совершила рекордные 100 безаварийных пусков космических ракет подряд

Россия впервые в современной истории выполнила 100 безаварийных пусков космических ракет подряд.

«С октября 2018 года по настоящее время проведено сто подряд успешных пусков российских космических ракет-носителей. При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра», — сообщает РБК о ссылкой на «Роскосмос».

По данным госкорпорации, 82 пуска пришлись на ракеты «Союз», 11 пусков — на «Протон-М», четыре пуска — на «Ангару», еще три пуска — на ракеты-носители «Рокот».