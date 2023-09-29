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Эстония намерена купить у США ракеты ATACMS и пусковые установки HIMARS - СМИ

Эстония направила США запрос о покупке дальнобойных ракет класса «земля–земля» ATACMS вместе с пусковыми установками реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает портал ERR со ссылкой на заявление директора Центра оборонных инвестиций Магнуса Саара.

«Наш заказ также включает новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 километров», – цитирует его «Коммерсантъ».

Таллин и Вашингтон подписали контракт на поставку пусковых установок, ракет и прочего оборудования для РСЗО HIMARS в конце прошлого года.

Сделка также предусматривала закупку тактических ракет ATACMS. Вооружения должны быть поставлены в течение 2025 года, пишет «Радио Sputnik».

В начале этого года Эстония получила первые HIMARS.