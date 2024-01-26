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В Эстонии сформировали участок для выборов президента России

Посольство РФ в Эстонии сформировало избирательный участок для голосования на выборах президента России.

«Сообщаем, что для проведения выборов президента Российской Федерации на базе посольства России в Эстонской Республике был сформирован избирательный участок № 8345 по адресу: город Таллин, улица Пикк, дом 19. Голосование будет проводиться один день – 17 марта 2024 года. Время голосования будет определено позднее», - приводит РИА Новости сообщение посольства.

Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На данный момент на пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.