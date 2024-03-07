В России и мире

Заслуженная артистка России признала вину по делу о наркотиках

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) и двое ее предполагаемых подельников в суде признали вину по делу о покушении на особо крупный сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Рамиля Искандер была задержана в Москве в августе прошлого года после того, как у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона, от дачи показаний она отказалась. Также у актрисы обнаружили и дозу кокаина (меньше грамма), пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным Генпрокуратуры РФ, Хисамова планировала наладить работу интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе, о чем договорилась со своим знакомым, который привлек еще двоих приятелей. По версии следствия, артистка приобрела более 2,6 килограмма наркотиков и психотропов, из них более 300 граммов передала для сбыта в Пензе через интернет-магазин, деятельность которого была вскрыта правоохранителями.

Прокуратура в феврале передала в суд дело Хисамовой и двух жителей Пензенской области Ярослава Шалева и Владимира Холькина. Дело в отношении еще одного фигуранта выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Первомайский районный суд Пензы в среду приступил к рассмотрению дела Искандер, Шалева и Холькина.

Как уточняется в карточке дела на сайте районного суда, следующее заседание по делу назначено на 11:30 по московскому времени 11 апреля.

Рамиля Хисамова по решению суда находится под стражей, а остальные двое подсудимых - под домашним арестом.

Согласно биографии на сайте РАМТ, Рамиля Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'Roll, Ассоль в спектакле «Алые паруса» и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.